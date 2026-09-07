Новые пригородные маршруты проекта "Москва – область" запустят с 12 сентября. Автобусы № 1169 и №1199 будут ходить от станции метро "Медведково" в Мытищи.

Стоимость проезда зависит от расстояния, поэтому прикладывать карту нужно как на вход, так и на выход. Областные маршруты № 169 и № 199 прекращают свою работу с 14 сентября. Рейсы областного маршрута № 419 до Челобитьево продолжат свою работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.