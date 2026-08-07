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07 августа, 23:45

Спорт

Новый беговой клуб заработал на севере столицы

Новый беговой клуб заработал на севере столицы

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Москвичи могут заняться скалолазанием на площадках столичных парков

Новый беговой клуб заработал в Северном административном округе Москвы. Участники смогут регулярно проводить совместные тренировки в парках и скверах возле дома.

Благодаря доступности занятий в столице все больше москвичей регулярно посещают тренировки – в прошлом году в городе спортом занимались почти 7 миллионов человек. Первая пробежка клуба прошла в парке "Ходынское поле". В ней приняли участие около 30 человек, в том числе активные жители округа, участники СВО и общественные деятели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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