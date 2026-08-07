Москвичи и туристы могут посетить парк развлечений "Визардия. Страна Волшебников"

Попасть в фантастические миры жители и гости столицы могут в иммерсивном парке развлечений "Визардия. Страна Волшебников".

Гостей будут встречать актеры в образах героев сказок, мифов и детских фантазий. Вместе с ними можно научиться магии, ведь в парке есть все необходимое – волшебные палочки, лампа Алладина, шапка-невидимка и другие предметы из волшебного мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.