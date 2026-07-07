Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Информацию уже прокомментировали в российском министерстве спорта.

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива. Решение принято для скорейшего удовлетворения спроса на рынках регионов.

Московские социальные службы проверяют семью и уже составили протокол в отношении матери, которая велела сыну встать на колени и целовать ноги. В инциденте теперь разбирается уполномоченный по правам детей в столице Ольга Ярославская.

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