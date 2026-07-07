Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 21:00

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета РФ

Роналду заплакал после вылета Португалии с чемпионата мира

Министр спорта Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР

Эксперт допустил выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2026

МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

"Дневник чемпионата": болельщики Бразилии выбросили телевизоры после вылета с ЧМ-2026

Сборная Аргентины сыграет с командой Египта в матче 1/8 ЧМ-2026

"Москва – столица спорта": занятия по роллер-спорту проходят в городе

Две новые пары определились в 1/4 финала чемпионата мира

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Информацию уже прокомментировали в российском министерстве спорта.

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива. Решение принято для скорейшего удовлетворения спроса на рынках регионов.

Московские социальные службы проверяют семью и уже составили протокол в отношении матери, которая велела сыну встать на колени и целовать ноги. В инциденте теперь разбирается уполномоченный по правам детей в столице Ольга Ярославская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортэкономикапроисшествиягородвидеоАлексей Лазаренко

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика