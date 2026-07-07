Министр спорта Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) является важным шагом, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, Россия продолжит переговоры с международными федерациями о возвращении российских спортсменов и сборных на соревнования. Министр также отметил, что, по его мнению, больше не потребуется проведение проверок на нейтральность, а ограничения в командных видах спорта сняты.

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