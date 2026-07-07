Эксперт оценил перспективы передачи бюджетных мест региональным вузам

На реализацию программы по перераспределению бюджетных мест в пользу региональных вузов могут уйти десятилетия, считает ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.

По его мнению, этот процесс требует долгой и постепенной работы, которую невозможно закончить за пару лет. Региональным университетам предстоит создать сильные научные школы, привлечь квалифицированных преподавателей и развить качественную образовательную среду.

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