07 июля, 15:00Транспорт
Поезда перестали останавливаться на станции Серп и Молот МЦД-4
Станция Серп и Молот на МЦД-4 временно закрылась для пассажиров. Поезда проходят ее без остановки. Ограничения связаны со строительством нового городского вокзала, который объединит второй и четвертый Московские центральные диаметры.
Во время закрытия специалисты демонтируют старые платформы, пешеходный переход и вестибюль. После завершения работ на месте станции появится современный транспортный узел с удобной пересадкой и новой пассажирской инфраструктурой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.