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07 июля, 15:00

Транспорт

Поезда перестали останавливаться на станции Серп и Молот МЦД-4

Поезда перестали останавливаться на станции Серп и Молот МЦД-4

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Станция Серп и Молот на МЦД-4 временно закрылась для пассажиров. Поезда проходят ее без остановки. Ограничения связаны со строительством нового городского вокзала, который объединит второй и четвертый Московские центральные диаметры.

Во время закрытия специалисты демонтируют старые платформы, пешеходный переход и вестибюль. После завершения работ на месте станции появится современный транспортный узел с удобной пересадкой и новой пассажирской инфраструктурой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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