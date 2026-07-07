В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 июля

Наиболее плотное движение 7 июля наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне МКАД в районе 36-го километра. Об этом рассказал ведущий специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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