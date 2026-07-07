Москвичам напомнили об опасности забытых аккаунтов в соцсетях

Москвичам напомнили об опасности забытых аккаунтов в социальных сетях. Мошенники все чаще используют их в своих схемах обмана. Они пишут знакомым и друзьям с просьбой о помощи, отправляют опасные рассылки или крадут данные банковских карт.

Эксперт по кибербезопасности Олег Седов отметил, что забытые профили плохо защищены, пароли от них легко утекают в даркнет. Для защиты рекомендуется использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию. Если аккаунт больше не нужен, его следует удалить.

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