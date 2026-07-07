Зебр и экзотических животных привезли в Москву из Намибии и Того

В Москву прилетели зебры и другие экзотические животные из Намибии и Того. Таможенники оформили прибывших в приоритетном порядке, включая первичную проверку ветеринарных документов.

Всего в столицу привезли более 500 животных. Среди них есть вараны, черепахи, пауки и лягушки. Зебры прибыли для содержания и разведения в одном из столичных зоопарков, а рептилии и наземные беспозвоночные животные для аквариумного салона.

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