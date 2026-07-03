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03 июля, 16:45

Город

"Новости дня": панде Катюше из Московского зоопарка дали тазик со льдом и морковью

"Новости дня": панде Катюше из Московского зоопарка дали тазик со льдом и морковью

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Сотрудники Московского зоопарка приготовили сюрприз для панды Катюши – тазик, наполненный кубиками льда, среди которых была хрустящая аппетитная морковь.

Катюша сразу оживилась. С неподдельным любопытством и азартом она начала исследовать лакомство. Это не просто забава, а способ помочь животным справиться с жарой. Даже если лед просто тает рядом, то это уже становится для них настоящим спасением. Эффект от игры с поиском любимой еды поднимает животным настроение.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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