Москвичам рассказали, как мошенники обманывают при оформлении виз и загранпаспортов

Мошенники под видом посредников предлагают москвичам срочное оформление визы или загранпаспорта за несколько дней. Такие объявления публикуют в Сети. Жертва не получает обещанных документов и теряет деньги.

Также злоумышленники получают персональную информацию человека и могут использовать ее в противоправных целях. Москвичам напомнили, что оформлять визы и загранпаспорт нужно только в официальных ведомствах.

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