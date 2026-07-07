07 июля, 07:15Безопасность
Москвичам рассказали, как мошенники обманывают при оформлении виз и загранпаспортов
Мошенники под видом посредников предлагают москвичам срочное оформление визы или загранпаспорта за несколько дней. Такие объявления публикуют в Сети. Жертва не получает обещанных документов и теряет деньги.
Также злоумышленники получают персональную информацию человека и могут использовать ее в противоправных целях. Москвичам напомнили, что оформлять визы и загранпаспорт нужно только в официальных ведомствах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.