07 июня, 15:10События
"Красочный забег" в Москве собрал около 10 тысяч участников
Пестрые километры: 7 июня в столице состоялся традиционный "Красочный забег". Он собрал около 10 тысяч участников. Любители бега преодолели 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" до Цветного бульвара в районе Трубной площади. На маршруте было несколько специальных зон, где бегунов осыпали красками.
"Красочный забег" – это в первую очередь развлекательный старт, поэтому многие участники бежали в необычных костюмах. Время здесь не фиксировалось, судьи лишь определили первую тройку мужчин и женщин, которым вручили награды.
В атмосферу этого яркого во всех смыслах спортивного праздника погрузилась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.