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07 июня, 23:30

Культура

В Москве наградили победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол"

В Москве наградили победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол"

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В Москве наградили победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол". В этом году он проходит уже в 10-й раз. Торжественная церемония прошла в Большом Московском Цирке на Проспекте Вернадского. На манеже выступили артисты из 12 стран, в том числе из Эфиопии, Китая и Кубы. Среди них признанные звезды мировой цирковой арены и представители нового поколения.

Телеканал Москва 24 вошел в состав жюри и учредил специальный приз за самый яркий и зрелищный номер. Специальной награды удостоился номер "Балансирование" под руководством Чве Ган Чхоль в исполнении артистов из КНДР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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