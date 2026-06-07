В Москве завершился книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве завершилось главное литературное событие года – книжный фестиваль "Красная площадь". У стен Кремля были представлены 400 издательств со всей России – от Калининграда до Владивостока. За четыре дня состоялось 800 событий, в том числе презентации новинок, встречи с авторами, поэтические чтения, театральные постановки, концерты и дискуссии.

В читальном зале от собора Василия Блаженного до Исторического музея можно было найти любые произведения от классики до современной прозы и детских книг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.