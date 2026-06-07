В ГД предложили ввести единый минимальный стандарт выплат медработникам в РФ

В Госдуме предложили установить единый минимальный стандарт выплат медицинским работникам в России. Он будет равен 150 процентам средней региональной зарплаты. Отмечается, что этот стандарт не должен исключать дополнительные надбавки.

По словам депутатов, действующее федеральное законодательство подобных норм не содержит. Принятие законопроекта поможет укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, а также повысить доступность и качество медицинской помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.