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07 июня, 19:30

Общество

Финальный день книжного фестиваля "Красная площадь" проходит в Москве

Финальный день книжного фестиваля "Красная площадь" проходит в Москве

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В столице 7 июня проходит финальный день книжного фестиваля "Красная площадь", где до позднего вечера продолжаются презентации книг и автограф-сессии. На площадке были представлены издания разных жанров – от классики и современной прозы до научно-популярной и детской литературы, при этом многие полки к концу мероприятия заметно опустели.

В фестивале приняли участие более 400 издательств со всей России, от Калининграда до Владивостока. За четыре дня у стен Кремля также прошли сотни спектаклей и встреч с авторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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