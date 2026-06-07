Финальный день книжного фестиваля "Красная площадь" проходит в Москве

В столице 7 июня проходит финальный день книжного фестиваля "Красная площадь", где до позднего вечера продолжаются презентации книг и автограф-сессии. На площадке были представлены издания разных жанров – от классики и современной прозы до научно-популярной и детской литературы, при этом многие полки к концу мероприятия заметно опустели.

В фестивале приняли участие более 400 издательств со всей России, от Калининграда до Владивостока. За четыре дня у стен Кремля также прошли сотни спектаклей и встреч с авторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.