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07 июня, 18:15

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Финал книжного фестиваля проходит на Красной площади

Финал книжного фестиваля проходит на Красной площади

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На Красной площади проходит финал одноименного книжного фестиваля – главного литературного события лета. Гости могут встретиться с известными писателями и поэтами, посетить выступления музыкантов и артистов, а также поучаствовать в презентациях новых книг.

Мероприятия продлятся до позднего вечера. Посетители фестиваля активно пополняют домашние библиотеки: многие выбирают книги по истории Москвы и музыкальной культуре. На площадке библиотеки имени А. А. Ахматовой гости могут оформить единый читательский билет, поучаствовать в розыгрышах мерча и испытать удачу в интерактивном боксе – там книга "выбирает" читателя наугад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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