Финал книжного фестиваля проходит на Красной площади

На Красной площади проходит финал одноименного книжного фестиваля – главного литературного события лета. Гости могут встретиться с известными писателями и поэтами, посетить выступления музыкантов и артистов, а также поучаствовать в презентациях новых книг.

Мероприятия продлятся до позднего вечера. Посетители фестиваля активно пополняют домашние библиотеки: многие выбирают книги по истории Москвы и музыкальной культуре. На площадке библиотеки имени А. А. Ахматовой гости могут оформить единый читательский билет, поучаствовать в розыгрышах мерча и испытать удачу в интерактивном боксе – там книга "выбирает" читателя наугад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

