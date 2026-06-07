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07 июня, 22:15

Общество

Москвичам порекомендовали сократить пребывание на улице из‑за жары

Москвичам порекомендовали сократить пребывание на улице из‑за жары

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Власти Москвы призывают жителей столицы сократить пребывание на улице из‑за усиливающейся жары. Днем температура в городе составила 27 градусов, а в ближайшие дни она может вырасти до 31 градуса. На следующей неделе также возможны грозовые дожди.

Городские пляжи уже заполнены отдыхающими. В Москве есть несколько зон с разрешенным купанием: Школьное озеро, Большой городской, Пионерский и Путяевский пруд, а также два пляжа в Серебряном Бору. Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды. При ухудшении показателей купание временно запрещают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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