Глава "Роснефти" оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на нефтяной рынок

Конфликт на Ближнем Востоке снизил влияние ведущих игроков нефтяного рынка. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Он отметил, что Россия, несмотря на санкции, выполняла обязательства по ограничению добычи и способствовала работе ОПЕК+. При этом, по его словам, за период ограничений добыча нефти в стране сократилась на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

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