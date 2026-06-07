В Армении начались парламентские выборы

В Армении стартовали парламентские выборы. Избирательные участки открылись с 7:00, по стране работают более 2000 пунктов голосования. Правом голоса обладают почти 2,5 миллиона граждан, которым предстоит выбрать 101 депутата.

Интерес к голосованию в этом году повышенный. Главная интрига заключается в том, сохранит ли власть премьер-министр Никол Пашинян, ориентированный на сближение с Евросоюзом, или преимущество получит оппозиция, выступающая за союз с Россией.

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