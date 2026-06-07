Российские туристы могут столкнуться с отказом на границе из-за ошибок в загранпаспортах

Россияне могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из‑за ошибок в загранпаспорте. Речь идет о техническом браке в машиночитаемой зоне – строке из 44 символов под фотографией. Если цифры или буквы в ней не совпадают с данными в документе, паспорт признают недействительным.

В таких ситуациях гражданин имеет право на бесплатную замену паспорта и может требовать компенсацию понесенных расходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.