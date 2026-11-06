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06 ноября, 23:30

Общество

Врач объяснил, сможет ли ИИ заменить специалистов в медицине

Врач объяснил, сможет ли ИИ заменить специалистов в медицине

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В столичном Депздраве заявили, что московская медицина активно внедряет новейшие технологии. ИИ помогает анализировать исследования и выявлять возможные патологии. Согласно результатам проверки почти 600 тысяч рентгенологических снимков, частота ошибок алгоритма составила всего 0,05%. Искусственный интеллект может ошибаться реже врача, но заменить живого специалиста пока не способен.

Если нейросети уже помогают профессионалам выявлять заболевания, можно ли доверять им самостоятельную диагностику? Насколько безопасно обращаться за медицинскими советами к обычным чат-ботам? Насколько отличаются профессиональные медицинские нейросети от общедоступных чат-ботов, которыми сегодня пользуются миллионы людей? Сталкиваются ли врачи с пациентами, которые приходят на прием уже с готовым диагнозом от искусственного интеллекта? Насколько это помогает или, наоборот, мешает работе? Можно ли доверять нейросетям расшифровку анализов, результатов МРТ и КТ? Насколько велик риск получить ошибочный диагноз?

На эти и другие вопросы ответит кандидат медицинских наук, врач Андрей Кондрахин.

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