Депутат Госдумы прокомментировала новые споры вокруг "Литрейва"

Спор вокруг "Литрейва", который прошел в Российской государственной библиотеке (бывшая Ленинская библиотека), снова вызвал споры спустя неделю – мероприятие прошло еще 30 октября. Однако обсуждения о том, можно ли проводить такие вечеринки в главной библиотеке страны, продолжаются.

В частности, это произошло после того, как депутат Госдумы Нина Останина направила официальный запрос в Минкульт. Она потребовала объяснить, на каком основании "книжный храм" превратили в танцпол на 3 тысячи человек. По словам парламентария, празднование в библиотеке Хэллоуина, который официально не отмечается в России, не соответствовало с тематикой самого мероприятия.

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