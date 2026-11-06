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Новости

06 ноября, 11:30

Культура

Москвичам и туристам рассказали, чем можно заняться в городе в выходные

Москвичам и туристам рассказали, чем можно заняться в городе в выходные

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В Москве в предстоящие выходные, 7 и 8 ноября, можно будет посетить историческую реконструкцию, научные выставки и новогодние мероприятия.

Музей техники Вадима Задорожного отметит 85-ю годовщину военного парада 1941 года. Гости смогут увидеть технику, которая участвовала в сражениях за Москву. В парке "Патриот" также воссоздадут партизанский лагерь.

За научно-популярными развлечениями москвичей приглашают в музей "АТОМ" на ВДНХ. А в Московской усадьбе Деда Мороза зажгут первые новогодние огни. Для детей подготовили программы с посещением теремов, знакомством с четырьмя стихиями и алхимией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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