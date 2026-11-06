Российские работодатели стали сокращать расходы на персонал вместо увольнений

Российские работодатели стали сокращать расходы на персонал, стараясь при этом сохранить коллективы. Компании уменьшают зарплаты, отменяют бонусы и переводят сотрудников на неполный рабочий день.

По данным консалтинговой компании, 36% работодателей уже отказались от годовых премий. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что на фоне сохраняющегося дефицита кадров бизнес чаще предпочитает сокращать выплаты, а не увольнять сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.