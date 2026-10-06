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06 октября, 07:15

Общество

Небольшие дожди пройдут в Москве 6 октября

Небольшие дожди пройдут в Москве 6 октября

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В Москву возвращается атлантическое тепло. Во вторник, 6 октября, в городе сохраняется пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. С 7 октября осадки прекратятся, небо прояснится, а воздух прогреется до 16 градусов.

Сухая погода продержится до 9 октября, когда температура поднимется до 18 градусов. Неделя началась с температурного рекорда. Минувшая ночь стала самой теплой для 5 октября за последние 80 лет. Метеорологи зафиксировали 9,4 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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