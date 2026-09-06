Паганини и Баха сыграли на тропических барабанах в летней студии Москвы 24

В летней студии телеканала Москва 24 на Тверской прошел концерт в честь 15-летия канала: выпускник Московской консерватории и его коллеги исполнили произведения Паганини и Баха на тропических барабанах из Африки, маримбе, виброфоне и других инструментах, объединив в программе музыку разных эпох и культур.

К юбилею до 13 сентября в мессенджере MAX работает специальное приложение с викторинами о столице и играми, где можно заработать "лапки" и обменять их на фирменный мерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

