Решетников заявил, что ситуация на топливном рынке в РФ повлияет на экономический прогноз

Ситуация на топливном рынке повлияет на прогноз социально-экономического развития, над которым работает Минэкономразвития РФ, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

После перебоев с поставками топлива в России внедрили ряд временных мер, которые помогли выправить ситуацию. Одна из них – снижение требований к производству бензина до Евро-2.

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