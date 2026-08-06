06 августа, 12:30Экономика
В России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов
В России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, таких как Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. Соответствующие решение приняло правительство.
Почему приняли такое решение и как быть автовладельцам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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