В России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, таких как Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. Соответствующие решение приняло правительство.

Почему приняли такое решение и как быть автовладельцам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.





