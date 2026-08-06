06 августа, 12:15Происшествия
Хозяйка приехала осмотреть сгоревшую квартиру на улице Менжинского
Новая хозяйка квартиры на улице Менжинского Нино Цитлидзе, которую суд признал законным покупателем, приехала осмотреть сгоревшее жилье. 5 августа должно было произойти заселение, но там случился пожар.
Громких историй на вторичном рынке становится все больше. Как можно себя обезопасить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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