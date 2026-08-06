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Новости

06 августа, 11:45

Экономика

Московский экспортный центр помогает предпринимателям выводить продукцию за рубеж

Московский экспортный центр помогает предпринимателям выводить продукцию за рубеж

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Московский экспортный центр успешно помогает предпринимателям выводить продукцию на зарубежные рынки. В его арсенале больше 30 инструментов для продвижения товаров и услуг – от обучения и юридического сопровождения сделок до предоставления льготных кредитов и грантов экспортирующим компаниям города.

Что сейчас российская столица продает другим странам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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