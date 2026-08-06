06 августа, 07:30Общество
Покупатели в России стали чаще требовать вернуть деньги через чарджбэк
В России участились случаи мошенничества с чарджбэком, когда клиенты получают товар или услугу, а затем обманом возвращают деньги через банк. С этой проблемой сталкиваются кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и онлайн-школы.
Чтобы защититься от необоснованных возвратов, юристы советуют предпринимателям сохранять чеки, договоры, акты, подтверждения передачи товара и записи с камер.
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