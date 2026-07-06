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Новости

06 июля, 23:45

Происшествия

Новости мира: число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло на 193

Новости мира: число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло на 193

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Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло на 193 и теперь составляет 3 535 человек. Еще 16 740 получили ранения, почти 18 тысяч человек остаются без крова. Об этом сообщило правительство республики.

Москвичам, которые забрались на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит 20 лет тюрьмы. Пара проходит по трем уголовным делам и одному административному.

Бразильские футбольные фанаты устроили дебош из-за вылета свой сборной с Чемпионата мира по футболу. Бразильцы проиграли накануне в 1/8 финала. Они уступили сборной Норвегии со счетом 1:2.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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