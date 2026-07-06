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06 июля, 22:30

Транспорт

На станции метро "Парк культуры" временно ограничили вход в часы пик

На станции метро "Парк культуры" временно ограничили вход в часы пик

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В московском метро временно изменили режим работы станции "Парк культуры". Из-за ремонта эскалаторов с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 вход на станцию будет закрыт, выйти при этом можно без ограничений.

Ремонт эскалаторов сейчас проводится сразу на нескольких станциях метро. Помимо "Парка культуры", работы ведутся на станциях "Красногвардейская", "Крестьянская застава", "Хорошевская" и "Боровское шоссе".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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