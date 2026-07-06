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06 июля, 16:30

Спорт

Комментатор ФНЛ назвал отмену дисквалификации Балогуна исключением из правил

Комментатор ФНЛ назвал отмену дисквалификации Балогуна исключением из правил

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Решение об отмене дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026 носит не только спортивный, но и политико-репутационный характер. Такое мнение выразил комментатор ФНЛ Дмитрий Хамидулин. Он отметил, что этот случай стал исключением из общих правил.

Тем временем, как сообщает The Guardian, после инцидента с Балогуном обсуждается возможная смена руководства ФИФА. По данным издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант выдвижения другого кандидата на пост главы организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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