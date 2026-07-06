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06 июля, 14:45

Происшествия

Пассажир метро напал на контролера на станции метро "Беломорская"

Пассажир метро напал на контролера на станции метро "Беломорская"

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Пассажир метро сбил с ног контролера на станции "Беломорская" столичного метро. По данным прокуратуры, мужчина попытался помешать сотруднице, которая проверяла оплату проезда у эскалатора. В результате женщина упала лицом на пол.

Мужчину задержали и привлекли к уголовной ответственности. По статье о применении насилия в отношении представителя власти ему может грозить наказание от штрафа и исправительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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