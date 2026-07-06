Эксперт объяснил, в каких случаях вводится четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя применяется в основном при временных простоях в производстве, рассказал независимый экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, в таких случаях предприятиям выгоднее перевести часть сотрудников на сокращенную неделю, сохранив штат. При этом по законодательству стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, и при сокращенном графике это время уменьшается.

Телеканал Москва 24 запустил опрос в соцсетях и мессенджерах о готовности граждан работать меньше, но эффективнее. В Telegram-канале 84% участников проголосовали "за", 16% – "против". Подробнее – в эфире.