Москвичей предупредили о мошенниках, предлагающих провести анализ воды

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества, в которой аферисты предлагают провести дома анализ воды из-под крана. Лжеспециалисты приходят в квартиру и начинают запугивать человека, показывая фотографии старых водопроводных труб в разрезе и ссылаясь на плохое экологическое положение района.

Жертве предлагают купить фильтр якобы по низкой цене, чтобы уменьшить уровень загрязненности воды. Однако на самом деле аферист продает самый дешевый прибор за огромную сумму, воспользовавшись неинформированностью хозяев квартиры.

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