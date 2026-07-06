Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 06:15

Безопасность

Москвичей предупредили о мошенниках, предлагающих провести анализ воды

Москвичей предупредили о мошенниках, предлагающих провести анализ воды

Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации

МЧС предложило ввести новые правила для сапбордистов в Подмосковье

Мошенники начали обманывать москвичей на удаленке

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей Roblox в России

Мошенники начали обманывать россиян, работающих удаленно

Москвичей предупредили о мошенниках, выманивающих наличные под предлогом защиты средств

В Москве активизировались промоутеры, которые оформляют кредитные карты на прохожих

Мошенники начали пугать москвичей блокировкой системы быстрых платежей

Москвичей призвали с осторожностью пользоваться "народными картами АЗС"

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества, в которой аферисты предлагают провести дома анализ воды из-под крана. Лжеспециалисты приходят в квартиру и начинают запугивать человека, показывая фотографии старых водопроводных труб в разрезе и ссылаясь на плохое экологическое положение района.

Жертве предлагают купить фильтр якобы по низкой цене, чтобы уменьшить уровень загрязненности воды. Однако на самом деле аферист продает самый дешевый прибор за огромную сумму, воспользовавшись неинформированностью хозяев квартиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика