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06 июля, 08:00

Технологии

ИИ-книги набирают популярность на онлайн платформах

ИИ-книги набирают популярность на онлайн платформах

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Книги, созданные с помощью искусственного интеллекта, становятся все более популярными на онлайн-платформах. Часть авторов использует нейросети как помощника при работе над текстом, а другие полностью создают произведения с помощью ИИ.

Эксперты отмечают, что алгоритмы платформ чаще рекомендуют книги, которые выходят регулярно, поэтому такие произведения быстрее находят аудиторию. При этом писатели считают, что использование искусственного интеллекта должно быть обозначено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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