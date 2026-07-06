ИИ-книги набирают популярность на онлайн платформах

Книги, созданные с помощью искусственного интеллекта, становятся все более популярными на онлайн-платформах. Часть авторов использует нейросети как помощника при работе над текстом, а другие полностью создают произведения с помощью ИИ.

Эксперты отмечают, что алгоритмы платформ чаще рекомендуют книги, которые выходят регулярно, поэтому такие произведения быстрее находят аудиторию. При этом писатели считают, что использование искусственного интеллекта должно быть обозначено.

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