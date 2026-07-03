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Новости

03 июля, 23:45

Технологии

Более 200 тысяч школьников готовились к ЕГЭ с помощью ИИ-репетитора "Яндекса"

Более 200 тысяч школьников готовились к ЕГЭ с помощью ИИ-репетитора "Яндекса"

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Компания "Яндекс" подвела итоги работы ИИ-технологий за прошлый год: более 200 тысяч школьников подготовились к ЕГЭ по математике с помощью ИИ-репетитора, адаптированного в том числе для ребят с особенностями зрения. Умные алгоритмы также помогают незрячим людям описывать изображения в интернете, а для людей на инвалидных колясках – оценивать доступность входов.

В медицине ИИ используется для оценки рисков ДЦП у младенцев, а экологические сервисы помогли сократить выбросы парниковых газов и использование упаковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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