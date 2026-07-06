Новости градостроительного комплекса Москвы

За 14 лет Троицкий и Новомосковский округа стали драйвером развития столицы, сообщил Сергей Собянин. В ТиНАО построили десятки миллионов квадратных метров недвижимости, сформирован современный транспортный каркас. В частности, за счет города построили новое здание школы искусств в Филимонковском районе.

"Новые школы и образовательные комплексы появятся на западе столицы. В настоящий момент там строят 13 общеобразовательных объектов: 8 школ и 5 образовательных комплексов. Общая площадь объектов превышает 230 тысяч квадратных метров, здесь смогут учиться более 10 тысяч школьников. Один из них – школа на 775 мест в районе Очаково-Матвеевское. Ее готовность составляет 70%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" сооружает самый протяженный подводный тоннель в столичном метро. Щиту предстоит пройти 3,34 километра между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии.