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Новости

06 июля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Плотный трафик ожидается на вылетных магистралях в Москве вечером 3 июля

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За 14 лет Троицкий и Новомосковский округа стали драйвером развития столицы, сообщил Сергей Собянин. В ТиНАО построили десятки миллионов квадратных метров недвижимости, сформирован современный транспортный каркас. В частности, за счет города построили новое здание школы искусств в Филимонковском районе.

"Новые школы и образовательные комплексы появятся на западе столицы. В настоящий момент там строят 13 общеобразовательных объектов: 8 школ и 5 образовательных комплексов. Общая площадь объектов превышает 230 тысяч квадратных метров, здесь смогут учиться более 10 тысяч школьников. Один из них – школа на 775 мест в районе Очаково-Матвеевское. Ее готовность составляет 70%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" сооружает самый протяженный подводный тоннель в столичном метро. Щиту предстоит пройти 3,34 километра между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии.

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