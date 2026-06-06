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Новости

06 июня, 21:00

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июня

Россиянка Андреева выиграла "Ролан Гаррос"

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Россиянка Мирра Андреева выиграла "Ролан Гаррос" – открытый чемпионат Франции по теннису. Она одолела польскую спортсменку Майю Хвалиньскую. Решающий матч продолжался 1 час 23 минуты. Игра закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой.

Жара в Москве усилится в начале следующей недели, предупредили синоптики. В связи с этим в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, температура воздуха будет существенно выше нормы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершил свою работу. Он собрал представителей 142 стран, общее число участников превысило 24 тысячи. Там заключили контрактов больше чем на 6 триллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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