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02 июня, 13:00

Спорт

"Москва – столица спорта": "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

"Москва – столица спорта": "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

Масштабный городской праздник "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

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"Ночь московского спорта" собрала любителей активного образа жизни в Парке Горького

В "Лужниках" прошел масштабный "День московского спорта". На площадках мероприятия можно было встретить отечественных звезд спорта и шоу-бизнеса.

Для гостей были организованы тренировки и мастер-классы по боксу, сайклингу, стретчингу, художественной гимнастике, баскетболу, шахматам и брейк-дансу. Также состоялись выступления по мотофристайлу с участием спортсменов из-за рубежа.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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