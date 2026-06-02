"Москва – столица спорта": "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

В "Лужниках" прошел масштабный "День московского спорта". На площадках мероприятия можно было встретить отечественных звезд спорта и шоу-бизнеса.

Для гостей были организованы тренировки и мастер-классы по боксу, сайклингу, стретчингу, художественной гимнастике, баскетболу, шахматам и брейк-дансу. Также состоялись выступления по мотофристайлу с участием спортсменов из-за рубежа.

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