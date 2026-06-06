Новости города: работы по благоустройству стартовали в Юрловском проезде

В Юрловском проезде стартовали работы по комплексному благоустройству. Рабочие уже демонтировали старое покрытие и устанавливают новые бордюры. После того как будет уложен асфальт, территорию приведут в порядок: обновят газоны и снимут защитные щиты с деревьев, которые укрывали их на время ремонта.

Параллельно с этим в столице появляются новые элементы городской инфраструктуры для комфортного передвижения. Например, на 2‑й Брестской улице после завершения благоустройства обустроили новую велополосу. Она расположена в центре города и позволяет быстро добираться между станциями метро, офисами и жилыми кварталами. Велополосу отделили от дорожного полотна специальной разметкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

