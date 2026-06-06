102 пациента с онкологией головы и шеи приняли участие в испытаниях вакцины "Амивантамаб"

102 пациента с онкологией головы и шеи приняли участие в испытаниях экспериментальной вакцины против рака "Амивантамаб". После прививки опухоли уменьшились или полностью исчезли у 43%. Об этом сообщают британские издания.

Между тем в России весной 2026 года 60-летний мужчина с меланомой получил не только вакцину от рака "Неонковак", но и шанс на выздоровление.

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