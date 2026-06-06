Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 09:45

Политика

ВС РФ продолжают продвижение на нескольких направлениях в ДНР

ВС РФ продолжают продвижение на нескольких направлениях в ДНР

Путин заявил, что Россия продолжает укреплять свой суверенитет

Путин заявил, что Россия готова поставлять Индии истребители Су-57

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского

Путин поблагодарил организаторов ПМЭФ в начале выступления на пленарном заседании

Песков поучаствовал в интернет-тренде "норм или стрем" на ПМЭФ–2026

Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих

Организаторы ПМЭФ выделили на речь Путина и дискуссию минимум 2 часа

Песков заявил, что выступление Путина на ПМЭФ пройдет в формате дискуссии

Линия фронта в Донбассе постепенно смещается к ключевым городам региона. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские подразделения продолжают продвижение сразу на нескольких направлениях: славянско-краматорском, святогорском и добропольском.

Противник продолжает терять не только живую силу и территорию, но и технику. За все время с начла проведения спецоперации армия РФ уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, 156 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также более 29 тысяч танков и других боевых бронированых машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоПолина Брабец

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика