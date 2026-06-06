ВС РФ продолжают продвижение на нескольких направлениях в ДНР

Линия фронта в Донбассе постепенно смещается к ключевым городам региона. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские подразделения продолжают продвижение сразу на нескольких направлениях: славянско-краматорском, святогорском и добропольском.

Противник продолжает терять не только живую силу и территорию, но и технику. За все время с начла проведения спецоперации армия РФ уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, 156 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также более 29 тысяч танков и других боевых бронированых машин.

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