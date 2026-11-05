Российский футболист Матвей Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на последний матч команды и совершил 2 сейва. Помимо того, футболист и соотечественник Алексей Батраков снова оказался в центре внимания – не только благодаря игре, но и благодаря тому, как болельщики на стадионе начали петь "Калинку-малинку".

Прогресс Сафонова выглядит иначе, зато на протяжении последних 1,5 года он становится все более уверенным и надежным игроком: в большом клубе и в матчах высочайшего уровня голкиперу особенно важно не количество эффектных спасений, а способность сохранять концентрацию, правильно выбирать позицию и спокойно действовать под давлением, заявил руководитель спортивной редакции Москва 24 Николай Яременко.

В связи с этим российским футболистам обязательно необходимо уезжать за границу? В идеальном футбольном мире ответ был бы очевидным – да, но зарубежный переход сам по себе ничего не гарантирует. Важно не просто попасть в известный клуб, а регулярно играть, получать доверие тренера и понимать свою роль.

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