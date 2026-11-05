Москва выделит более 650 миллиардов рублей на развитие городской среды

Правительство Москвы направит более 650 миллиардов рублей на благоустройство, развитие предпринимательства и привлечение туристов в ближайшие три года. В планах обновление улиц, модернизация освещения и масштабное озеленение города.

При планировании городских преобразований используют системы информационного моделирования. Они позволяют заранее увидеть, как изменится облик района, оценить будущий уровень комфорта и точнее спрогнозировать расходы.

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