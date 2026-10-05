Футболисты сборной России обыграли команду Намибии со счетом 6:0

Сборная России обыграла команду Намибии в товарищеском матче в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Россияне до конца сохраняли высокий темп и продолжали атаковать. Голами отметились, в частности, Константин Тюкавин и Данил Глушенков, который забил прямым ударом с углового.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 октября в Нижнем Новгороде против команды Нигерии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.