05 октября, 08:00Спорт
Футболисты сборной России обыграли команду Намибии со счетом 6:0
Сборная России обыграла команду Намибии в товарищеском матче в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 6:0.
Россияне до конца сохраняли высокий темп и продолжали атаковать. Голами отметились, в частности, Константин Тюкавин и Данил Глушенков, который забил прямым ударом с углового.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 октября в Нижнем Новгороде против команды Нигерии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.